2020-06-26T11:12:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 26 июня 2020 достигло 700 человек

Оперштаб озвучил Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 26 июня 2020
Ирина ФАДЮШИНА
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369 жителей Зауралья выздоровели369 жителей Зауралья выздоровелиФото: Валентина ВАГАНОВА
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За последние сутки в Курганской области подтвержден еще 21 новый случай COVID-19. Как сообщили в оперштабе зараженные — уроженцы Альменевского, Кетовского, Петуховского, Притобольного, Сафакулевского, Целинного, Частоозерского районов и областного центра. Всего с начала пандемии 700 случаев.

— По выздоровлению выписаны 15 человек, всего — 369. Под медицинским наблюдением остаются 2218 человек, из них 1006 человек — контактные, — рассказали в оперштабе.

В общественных местах продолжает действовать масочный режим, а в общественном транспорте еще и перчаточный. Жителям Зауралья старше 65 лет и всем, кто имеет хронические заболевания, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Между тем, в соседней Челябинской области количество зараженных приближается к отметке 7000. Свежая статистика по Южному Уралупо ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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