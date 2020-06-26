Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 26 июня 2020 достигло 700 человек
За последние сутки в Курганской области подтвержден еще 21 новый случай COVID-19. Как сообщили в оперштабе зараженные — уроженцы Альменевского, Кетовского, Петуховского, Притобольного, Сафакулевского, Целинного, Частоозерского районов и областного центра. Всего с начала пандемии 700 случаев.
— По выздоровлению выписаны 15 человек, всего — 369. Под медицинским наблюдением остаются 2218 человек, из них 1006 человек — контактные, — рассказали в оперштабе.
В общественных местах продолжает действовать масочный режим, а в общественном транспорте еще и перчаточный. Жителям Зауралья старше 65 лет и всем, кто имеет хронические заболевания, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.
Между тем, в соседней Челябинской области количество зараженных приближается к отметке 7000. Свежая статистика по Южному Уралу — по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU