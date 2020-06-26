«Понравилась этикетка»: челябинца посадили за попытку украсть дорогое шампанское

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:34:27+03:00

До этого у мужчины уже имелись проблемы с законом

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Инцидент произошел в супермаркете «Лента». 33-летний житель Копейска не смог устоять перед красивой этикеткой на бутылке шампанского и решил незаметно вынести бутылку на улицу, сообщает прокуратура Тракторозаводского района Челябинска.

Воришка даже не подозревал, что цена шампанского почти три тысячи рублей. Его привлекла красивая этикетка. Спрятав бутылку под куртку, он попытался выйти из гипермаркета, но был задержан охраной.

— В ходе судебного заседания мужчина признал вину, но частично. Он сказал, что не знал о высокой цене алкоголя. Так как до этого молодой человек уже имел проблемы с законом, наказание получилось суровым. За покушение на кражу мировой суд Тракторозаводского района приговорил его 1 году 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, — говорит старший помощник районного прокурора Елена Шутова.

Приговор вступил в законную силу, обжаловать его уже не получится.

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ИСТОЧНИК KP.RU