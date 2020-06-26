2020-06-26T12:34:27+03:00
Происшествия

«Понравилась этикетка»: челябинца посадили за попытку украсть дорогое шампанское

До этого у мужчины уже имелись проблемы с законом
Лидия ПЕСКОВА
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Воришка пытался вынести спиртное из магазина.Воришка пытался вынести спиртное из магазина.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Инцидент произошел в супермаркете «Лента». 33-летний житель Копейска не смог устоять перед красивой этикеткой на бутылке шампанского и решил незаметно вынести бутылку на улицу, сообщает прокуратура Тракторозаводского района Челябинска.

Воришка даже не подозревал, что цена шампанского почти три тысячи рублей. Его привлекла красивая этикетка. Спрятав бутылку под куртку, он попытался выйти из гипермаркета, но был задержан охраной.

— В ходе судебного заседания мужчина признал вину, но частично. Он сказал, что не знал о высокой цене алкоголя. Так как до этого молодой человек уже имел проблемы с законом, наказание получилось суровым. За покушение на кражу мировой суд Тракторозаводского района приговорил его 1 году 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, — говорит старший помощник районного прокурора Елена Шутова.

Приговор вступил в законную силу, обжаловать его уже не получится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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