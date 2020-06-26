В Челябинске почти на неделю ограничат движение по Меридиану
На Меридиане будут менять асфальт, из-за этого на участке от улицы Игуменка в направлении к Копейскому шоссе ограничат движение. Дорогу частично перекроют на пять дней — с 29 июня по 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Схема: администрация Челябинска
Кроме того, в воскресенье, 28 июня, до 17 часов ограничат движение по улице Островского, в районе домов № 69 и № 71. Будут проводиться работы по устройству газопровода. А также возле дома № 38-а — с 8 часов 28 июня до 17 часов 30 июня.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU