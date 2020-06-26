Челябинского школьника, собирающего макулатуру для покупки футбольных мячей в детдома, поддержали чиновники и спортсмены

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:13:55+03:00

После публикаций в прессе о мальчике узнал весь город

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После публикации КП-Челябинск про 11-летнего Савву Ярыгина, который собирает макулатуру, чтобы купить футбольные мячи для приютов, хоккейный клуб «Трактор» предложил болельщикам поддержать благую инициативу.

В ближайшую субботу, 27 июня, клуб приглашает челябинцев поучаствовать в сборе макулатуры. Картон, журналы, газеты, бумагу можно привезти по адресу: Челябинск, Свердловский проспект, 24-б.

— Савва вместе с мамой ждут всех с 11:00 до 13:00, — рассказали в клубе черно-белых.

Инициативу школьника поддержали и в минэкологии региона. Глава ведомства Сергей Лихачев вручил юному эко-волонтеру 10 футбольных мячей, которые мальчик в ближайшее время отвезет в детские дома.

Напомним, школьник пару недель назад решил организовать сбор макулатуры у себя во дворе. Создал страничку ВКонтакте с хеэштегом #Эко_Sava. В первый раз набралось 17 килограммов. Мальчишка сдал вторсырье, добавил свои деньги и купил два футбольных мяча.

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ИСТОЧНИК KP.RU