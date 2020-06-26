«Дикий» уикенд: на Южном Урале палаточный отдых и СНТ пришли на смену заграничным поездкам

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:12:53+03:00

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ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о росте популярности внутреннего туризма на Южном Урале — дикого отдыха на озерах, а также «туров выходного дня».

В Челябинской области значительно возросла популярность однодневных загородных поездок. Южноуральцы стали чаще отдыхать «дикарями», посещать необорудованные пляжи и озера — с палатками. Наибольшее увеличение интернет-активности в мае и июне этого года эксперты зафиксировали на озере Кисегач, а также на одном из берегов Тургояка в районе «Золотого пляжа», где располагается большое количество апартаментов, доступных для аренды. Там активность южноуральцев увеличилась в 2,5 раза по сравнению с прошлыми летними месяцами. При этом, инфраструктура, расположенная на озере Увильды, возглавлявшего рейтинги популярных мест отдыха прошлых лет,осталась без прежнего внимания у жителей и гостей области этим летом.

Жители Челябинской области также стали проводить больше времени на своих дачных участках. Наиболее активный рост интернет-трафика показали СНТ — Строитель-3, расположенный под Магнитогорском, СНТ Лесное Сосновского района, соседствующие СНТ Прогресс и СНТ Нефтяник, а также СНТ Мичуринец и СНТ Вишневый под Челябинском — там южноуральцы стали проводить в среднем в два раза больше времени, чем в мае и июне прошлого года.

— Мы развиваем сеть по всей территории области, чтобы южноуральцы могли пользоваться привычными сервисами в любых ситуациях, даже наслаждаясь уральской природой и красотой наших озер. Для этого мы активно строим новые базовые станции и модернизируем существующие, увеличивая пропускную способность сети LTE в наиболее популярных местах. Мы видим, где и как растет использование сервисов, в том числе и мобильного интернета — этим летом на Южном Урале им стали пользоваться в 1,5 раза чаще относительного прошлого теплого сезона, — комментирует директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. — Также в этом году для удобства челябинцев мы первыми в регионе запустили новые технологии VoWi-Fi и VoLTE, которые позволяют звонить и отправлять SMS по сетям LTE и Wi-Fi.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU