2020-06-26T13:12:53+03:00
Общество

«Дикий» уикенд: на Южном Урале палаточный отдых и СНТ пришли на смену заграничным поездкам

Южноуральцы стали чаще отдыхать «дикарями», посещать необорудованные пляжии озера — с палатками
Поделиться:
Изменить размер текста:

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о росте популярности внутреннего туризма на Южном Урале — дикого отдыха на озерах, а также «туров выходного дня».

В Челябинской области значительно возросла популярность однодневных загородных поездок. Южноуральцы стали чаще отдыхать «дикарями», посещать необорудованные пляжи и озера — с палатками. Наибольшее увеличение интернет-активности в мае и июне этого года эксперты зафиксировали на озере Кисегач, а также на одном из берегов Тургояка в районе «Золотого пляжа», где располагается большое количество апартаментов, доступных для аренды. Там активность южноуральцев увеличилась в 2,5 раза по сравнению с прошлыми летними месяцами. При этом, инфраструктура, расположенная на озере Увильды, возглавлявшего рейтинги популярных мест отдыха прошлых лет,осталась без прежнего внимания у жителей и гостей области этим летом.

Жители Челябинской области также стали проводить больше времени на своих дачных участках. Наиболее активный рост интернет-трафика показали СНТ — Строитель-3, расположенный под Магнитогорском, СНТ Лесное Сосновского района, соседствующие СНТ Прогресс и СНТ Нефтяник, а также СНТ Мичуринец и СНТ Вишневый под Челябинском — там южноуральцы стали проводить в среднем в два раза больше времени, чем в мае и июне прошлого года.

— Мы развиваем сеть по всей территории области, чтобы южноуральцы могли пользоваться привычными сервисами в любых ситуациях, даже наслаждаясь уральской природой и красотой наших озер. Для этого мы активно строим новые базовые станции и модернизируем существующие, увеличивая пропускную способность сети LTE в наиболее популярных местах. Мы видим, где и как растет использование сервисов, в том числе и мобильного интернета — этим летом на Южном Урале им стали пользоваться в 1,5 раза чаще относительного прошлого теплого сезона, — комментирует директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. — Также в этом году для удобства челябинцев мы первыми в регионе запустили новые технологии VoWi-Fi и VoLTE, которые позволяют звонить и отправлять SMS по сетям LTE и Wi-Fi.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В первый день голосования по поправкам в Конституцию выбор сделали более 200 тысяч южноуральцев
Алексей Текслер пригласил в гости квнщиков и бойцов студотрядов
Мэр Челябинска Наталья Котова ответила на претензии горожан по клумбам
Каждый десятый пользователь Райффайзен Бизнес Онлайн сформировал налоговую декларацию за три минуты
Андрей Барышев поддержал поправку в Конституцию о семейных ценностях и традиционных браках
Челябинского школьника, собирающего макулатуру для покупки футбольных мячей в детдома, поддержали чиновники и спортсмены
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
В Челябинской области оштрафуют фирму за стройку на берегу Тургояка
Райффайзенбанк расширил географию курьерской доставки
«Дикий» уикенд: на Южном Урале палаточный отдых и СНТ пришли на смену заграничным поездкам
«Понравилась этикетка»: челябинца посадили за попытку украсть дорогое шампанское
В Челябинске почти на неделю ограничат движение по Меридиану
Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 26 июня 2020 достигло 700 человек
В центре Челябинска иномарка с ребенком попала в лобовое ДТП
Махинации с торгами по реконструкции аэропорта обернулись штрафом в полмиллиона для подрядчиков
В челябинском «Ашане» поймали юных спортсменов, укравших мармелад
В пресс-службе правительства Челябинской области вспышка коронавируса
В День молодежи в Челябинске состоится фестиваль «Урбан фест»