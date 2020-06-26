2020-06-26T13:16:57+03:00
Общество

Райффайзенбанк расширил географию курьерской доставки

Наряду с расширением географии и увеличением общего объема доставок Райффайзенбанк повысил скорость курьерского обслуживания
Поделиться:
Изменить размер текста:

Курьерская доставка банковских продуктов Райффайзенбанка теперь доступна более чем в 300 городах России, в том числе и в Челябинске, Миассе и Троицке. Рост интереса к дистанционным сервисам в период самоизоляции стал драйвером расширения географии доставок дебетовых и кредитных карт, договоров на кредиты и зарплатное обслуживание, а также договоров банковского обслуживания и бизнес-карт для предпринимателей. В период с марта по май 2020 года количество городов, в которых клиентам Райффайзенбанка доступна доставка банковских продуктов, выросло на 65%.

Наряду с расширением географии и увеличением общего объема доставок Райффайзенбанк повысил скорость курьерского обслуживания. Так, в мае 50% доставок происходило на следующий день после договоренности о встрече, а 80% — в течение двух дней (в марте этот показатель составлял 60%).

— Мы делаем взаимодействие с нами удобным во всех каналах, актуальных для клиента, — отмечает руководитель управления каналов продаж Райффайзенбанка Мария Магдеева. — В период самоизоляции спрос на доставку банковских продуктов ожидаемо вырос, но, что самое главное для нас — вырос и уровень удовлетворенности клиентов.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом доставки продуктов Райффайзенбанка, достаточно выбрать опцию удаленной доставки при оформлении. Полный список городов, в которых доступна доставка, можно посмотреть на сайте банка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В первый день голосования по поправкам в Конституцию выбор сделали более 200 тысяч южноуральцев
Алексей Текслер пригласил в гости квнщиков и бойцов студотрядов
Мэр Челябинска Наталья Котова ответила на претензии горожан по клумбам
Каждый десятый пользователь Райффайзен Бизнес Онлайн сформировал налоговую декларацию за три минуты
Андрей Барышев поддержал поправку в Конституцию о семейных ценностях и традиционных браках
Челябинского школьника, собирающего макулатуру для покупки футбольных мячей в детдома, поддержали чиновники и спортсмены
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
В Челябинской области оштрафуют фирму за стройку на берегу Тургояка
Райффайзенбанк расширил географию курьерской доставки
«Дикий» уикенд: на Южном Урале палаточный отдых и СНТ пришли на смену заграничным поездкам
«Понравилась этикетка»: челябинца посадили за попытку украсть дорогое шампанское
В Челябинске почти на неделю ограничат движение по Меридиану
Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 26 июня 2020 достигло 700 человек
В центре Челябинска иномарка с ребенком попала в лобовое ДТП
Махинации с торгами по реконструкции аэропорта обернулись штрафом в полмиллиона для подрядчиков
В челябинском «Ашане» поймали юных спортсменов, укравших мармелад
В пресс-службе правительства Челябинской области вспышка коронавируса
В День молодежи в Челябинске состоится фестиваль «Урбан фест»