Андрей Барышев поддержал поправку в Конституцию о семейных ценностях и традиционных браках

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:13:10+03:00

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Депутат Госдумы убежден, что формирование полноценной и гармоничной личности возможно только в семье с традиционными укладами, которые лежат в основе российского менталитета:

— Давайте вспомним, как мы воспитывались раньше, наши родители, бабушки и дедушки, какие были устои на Руси, в советских семьях. Тогда в принципе не стоял вопрос о таких очевидных вещах, как то, что брак — это союз мужчины и женщины, разве в этом кто-то мог сомневаться? Зато сейчас все кругом говорят о толерантности, появляются какие-то нелепые понятия, типа родитель номер один и родитель номер два, ребенку самому предлагают выбирать — кто он: мальчик или девочка? Все это полный абсурд. Лично я не хочу быть толерантным и терпимым в данном вопросе, потому что это язва, которая разлагает наших детей, все общество. Эти явления чужды русскому человеку, они против нашего естества, против православной и мусульманской веры. Я родился, вырос и живу в Металлургическом районе Челябинска. Это город трудовой славы, который ковал Победу в годы Великой Отечественной войны, плавил металл, выпускал танки. И мне вообще трудно представить, что кто-то из моих земляков не поддерживает традиционные семейные ценности и сомневается в том, что возможен какой-либо другой союз, кроме брака мужчины и женщины. Семья — это главная ценность абсолютного большинства россиян, у ребенка должны быть мама и папа, а не однополые родители с порядковыми номерами.

ИСТОЧНИК KP.RU