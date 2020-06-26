2020-06-26T14:19:27+03:00
Общество

Каждый десятый пользователь Райффайзен Бизнес Онлайн сформировал налоговую декларацию за три минуты

Налоговая декларация формируется в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн автоматически
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Количество пользователей онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка с марта 2020 года выросло на 70%. Популярность бесплатной бухгалтерии для малого бизнеса обусловлена простотой, доступностью всех необходимых для предпринимателей сервисов, а также автоматизацией процесса работы с заполнением форм. В частности, налоговая декларация формируется в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн автоматически, что позволяет подать ее за три минуты.

Для того, чтобы сформировать декларацию, пользователю достаточно проверить суммы дохода по каждому кварталу. Выплаченные страховые взносы подтягиваются автоматически, и сформированная декларация будет доступна для скачивания. Клиент может подписать ее квалифицированной электронной подписью, выпущенной в Райффайзен Бизнес Онлайн, и подать онлайн, без посещения налоговой. Это особенно актуально в свете того, что ИП на УСН Доходы (предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения) могут отправить налоговую декларацию за 2019 год до 30 июля 2020 года. Онлайн-подача декларации позволит сосредоточиться на самом важном — возвращении к прежним темпам бизнеса.

Среди других сервисов онлайн-бухгалтерии — налоговый календарь, напоминающий о предстоящих налоговых событиях; возможность редактирования учета доходных операций при расчете налога; налоговый калькулятор, автоматически рассчитывающий авансовый платеж с возможностью отправки в налоговую, и оплата страховых взносов.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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