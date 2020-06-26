2020-06-26T14:38:20+03:00
Общество

Мэр Челябинска Наталья Котова ответила на претензии горожан по клумбам

Почему в этом году цветы не такие яркие, как раньше
Ирина ФАДЮШИНА
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Так выглядят городские клумбы в этом году. Фото: Наталья Котова/instagram.comТак выглядят городские клумбы в этом году. Фото: Наталья Котова/instagram.com
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В Челябинске завершили оформление клумб. Глава города Наталья Котова в своем Instagram объяснила, почему цветники этим летом не такие яркие и разноцветные. Оказалось, что многолетники, на которые в этом году сделали акцент, не набрали цвет.

— Это хосты, спиреи, лилейники, астильбы, золотистая смородина, снежноягодник, можжевельники, туи и еще очень много сортов. Нужно время, чтобы они набрали полную силу и стали украшением челябинских улиц, — рассказала Наталья Котова.

Совсем отказываться от однолетних растений не будут, поскольку они зацветают раньше. Кроме того, планируется организовать высадку поэтапно.

— К сожалению, до сих пор нередки случаи, когда цветы выкапывают или топчут ногами.

Я прошу челябинцев уважительно относиться к нашей работе, не разрушать ту красоту, которую сегодня мы создаем во всех районах города, и тогда цветники и клумбы будут радовать нас буйством красок с ранней весны до поздней осени, — обратилась мэр к горожанам.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, горожане обнаружили куст конопли на Алом поле за Александро-Невской церковью. Мы узнали, представляет ли она интерес для наркоманов и может ли она расти на клумбах. В этом году в планы по озеленению внес коррективы режим самоизоляции. Об озеленении Центрального района читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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