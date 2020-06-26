Алексей Текслер пригласил в гости квнщиков и бойцов студотрядов

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:15:35+03:00

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Накануне губернатор Алексей Текслер заявил о возрождении в регионе главного управления молодежной политики. Объявлен конкурс на пост руководителя структуры.

В пятницу, 26 июня, Текслер принял в резиденции представителей студотрядов, команд КВН, активистов Российского движения школьников и волонтеров-медиков.

— Завтра день молодежи. Мне всегда приятно, интересно общаться с молодыми людьми. Мы восстанавливаем Главное управление молодежной политики. Наше главное управление будет ядром идей, инициатив и объединит ребят любых направлений, чтобы молодежная жизнь в нашем регионе была более интересной, — подчеркнул Алексей Текслер.

Бойцы студотрядов заняты благоустройством Челябинска. На пляжах работают матросы-спасатели.

Квнщники готовятся к съемкам южноуральских команд в играх Молодежной лиги. Запись назначена на август.

Отделения Российского движения школьников появляются в каждом городе и районе региона. В организацию уже вовлечены более 50 тысяч ребят.

Волонтеры-медики помогают тем, кому нелегко в пандемию. Губернатор поблагодарил будущих врачей за бескорыстный труд.

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ИСТОЧНИК KP.RU