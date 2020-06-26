В первый день голосования по поправкам в Конституцию выбор сделали более 200 тысяч южноуральцев

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:21:50+03:00

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В Челябинской области в первый день голосования по поправкам в Конституцию бюллетени заполнили более 200 тысяч человек. Данные опубликовала Центральная избирательная комиссия России.

По информации ЦИК, 25 июня свой выбор за или против изменений в основной закон страны сделали 223 679 человек. Всего голоса отдали уже более 10 миллионов жителей.

Лидерами по активности стали Москва и Московская область, а также Краснодарский край. С помощью дистанционных технологий выбор сделали более 580 тысяч человек.

График работы участков. Фото: облизбирком

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ИСТОЧНИК KP.RU