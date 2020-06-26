2020-06-26T15:21:50+03:00
Политика

В первый день голосования по поправкам в Конституцию выбор сделали более 200 тысяч южноуральцев

Публикуем график работы избирательных участков
Сергей ГРУШАКОВ
Поделиться:
Свой выбор сделал и председатель облизбиркома Сергей Обертас. Фото: облизбиркомСвой выбор сделал и председатель облизбиркома Сергей Обертас. Фото: облизбирком
Изменить размер текста:

В Челябинской области в первый день голосования по поправкам в Конституцию бюллетени заполнили более 200 тысяч человек. Данные опубликовала Центральная избирательная комиссия России.

По информации ЦИК, 25 июня свой выбор за или против изменений в основной закон страны сделали 223 679 человек. Всего голоса отдали уже более 10 миллионов жителей.

Лидерами по активности стали Москва и Московская область, а также Краснодарский край. С помощью дистанционных технологий выбор сделали более 580 тысяч человек.

График работы участков. Фото: облизбирком

График работы участков. Фото: облизбирком

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будет проходить голосование, насколько безопасно на участках и дадут ли подарки (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В первый день голосования по поправкам в Конституцию выбор сделали более 200 тысяч южноуральцев
Алексей Текслер пригласил в гости квнщиков и бойцов студотрядов
Мэр Челябинска Наталья Котова ответила на претензии горожан по клумбам
Каждый десятый пользователь Райффайзен Бизнес Онлайн сформировал налоговую декларацию за три минуты
Андрей Барышев поддержал поправку в Конституцию о семейных ценностях и традиционных браках
Челябинского школьника, собирающего макулатуру для покупки футбольных мячей в детдома, поддержали чиновники и спортсмены
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
В Челябинской области оштрафуют фирму за стройку на берегу Тургояка
Райффайзенбанк расширил географию курьерской доставки
«Дикий» уикенд: на Южном Урале палаточный отдых и СНТ пришли на смену заграничным поездкам
«Понравилась этикетка»: челябинца посадили за попытку украсть дорогое шампанское
В Челябинске почти на неделю ограничат движение по Меридиану
Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 26 июня 2020 достигло 700 человек
В центре Челябинска иномарка с ребенком попала в лобовое ДТП
Махинации с торгами по реконструкции аэропорта обернулись штрафом в полмиллиона для подрядчиков
В челябинском «Ашане» поймали юных спортсменов, укравших мармелад
В пресс-службе правительства Челябинской области вспышка коронавируса
В День молодежи в Челябинске состоится фестиваль «Урбан фест»