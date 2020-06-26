Умерла 10-летняя девочка из Челябинской области, которой искали донора всей страной

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:07:58+03:00

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Ушла из жизни светлая девочка из Миасса 10-летняя Полина Коновалова.

Большую часть своей жизни она боролась с апластической анемией. Это тяжелое заболевание крови, при котором нарушено образование кровяных клеток и резко снижен иммунитет. Спасти Полину могла только трансплантация костного мозга. Донора девочке искали всей страной.

Год назад тысячи человек по просьбе мамы Ольги Коноваловой сдали кровь на типирование.

— Где-то должен жить человек, чей фенотип совпадает с фенотипом Полины. Спасите мою любимую девочку, — молила мать.

Донора тогда нашли.

Почти полгода Полина с мамой не выходили из НИИ онкологии, гематологии и трансплантации имени Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге. Осенью Полине сделали первую пересадку, этой весной - еще две. В мае у девочки началась пневмония. Анализы показали коронавирус.

К сожалению, вирус убил Полину. Девочка ушла из жизни 11 июня. Известно об этом стало только сейчас.

Редакция КП-Челябинск выражает искренние соболезнования близким Полины. Мы уверены, что для многих ваша семья - пример того, как нужно бороться за собственного ребенка.

Сама Полина навсегда останется в светлой памяти земляков как символ донорского движения в России. Благодаря Поле регистр потенциальных доноров костного мозга в России увеличился. А значит, шанс победить смерть получили другие дети и взрослые по всей стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU