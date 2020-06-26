В Челябинской области появился фотопроект о том, как менялись местные храмы

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:36:39+03:00

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Даже коровы внутри отдыхали — именно так две девушки из Снежинска Ольга Немкова и Людмила Смирнова рассказывают о старых храмах в Челябинской области. Недавно подруги организовали фотопроект, где сравнивают как изменились церкви за последние 15 лет.

Как сообщает сайт hornews.com, идея пришла к Людмиле — за время работы учителем краеведения у женщины скопились фотографии заброшенных храмов. Эти снимки и сравнивают с тем, что получилось сейчас. При этом, девушкам очень помогла пандемия — у них появилось свободное время для новых поездок.

— 15 лет назад эти храмы были развалинами. В них можно было свободно зайти, все осмотреть. Даже коровы внутри отдыхали. Но за 10 лет многие сооружения восстановили, отремонтировали, внутри сейчас проводят службы, а вокруг храмов поставили заборы. К ним теперь так просто не подойти, — рассказала сайту Людмила Смирнова.

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ИСТОЧНИК KP.RU