Пять орденов и медаль: медики из Челябинской области получили награды от президента России

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:49:31+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медработников по всей стране. Среди тех, кого наградили за большой вклад в борьбу с коронавирусом, есть врачи из Челябинской области, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Пятеро получили Ордена Пирогова, один доктор — Медаль Луки Крымского.

В пятницу, 26 июня, ордена вручили заведующей инфекционным отделением ГКБ № 8 Екатерине Стенько, главному пульмонологу области Наталье Ревель-Муроз, главному инфекционисту области Ольге Сагаловой, врачу-эпидемиологу больницы «скорой помощи» Елене Кутровой и заведующему кафедрой анестезиологии и реаниматологии Южно-Уральского государственного медицинского университета Алексею Астахову.

Медаль Луки Крымского вручена старшей медсестре ГКБ № 8 Татьяне Мироновой.

Также Почетной грамотой президента России награждены 26 медицинских работников Челябинской области, а благодарность президента получили 46 человек.

— Вы — одни из лучших представителей медицинской профессии не только в Челябинской области, но и во всей России! — поздравил коллег министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU