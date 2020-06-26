В Челябинской области назначили нового первого замминистра информационной технологии
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового первого замминистра инофрмационных технологий, связи и цифрового развития. Им стал уже работающий в этом отделе чиновник Василий Кокорюкин.
Ранее Кокорюкин занимал должность простого заместителя главы министерства. На этом посту в правительстве он проработал шесть лет. До этого на схожей должности Василий работал в мэрии Челябинска.
Сейчас также идет конкурс и на другую должность областном правительстве. Алексей Текслер объявил о начале поиска руководителя возрожденного управления молодежной политики.
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ИСТОЧНИК KP.RU