В Челябинской области назначили нового первого замминистра информационной технологии

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:21:16+03:00

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового первого замминистра инофрмационных технологий, связи и цифрового развития. Им стал уже работающий в этом отделе чиновник Василий Кокорюкин.

Ранее Кокорюкин занимал должность простого заместителя главы министерства. На этом посту в правительстве он проработал шесть лет. До этого на схожей должности Василий работал в мэрии Челябинска.

Сейчас также идет конкурс и на другую должность областном правительстве. Алексей Текслер объявил о начале поиска руководителя возрожденного управления молодежной политики.

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ИСТОЧНИК KP.RU