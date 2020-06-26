В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:44:25+03:00

На второй этап снятия ограничений пока не выйти Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Нужно еще посидеть дома: губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности из-за коронавируса до 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Прием в 1 класс в Челябинске 2020, будут ли тестировать на ковид при медосмотре, — замминистра образования Елена Коузова 00:00 00:00

Решение может быть связано с безопасностью лиц, находящихся в группе риска. Согласно новым постановлениям, при режиме повышенной готовности пенсионеры от 65 лет смогут продолжить выписывать больничные листы для продления самоизоляции.

Кроме того, на решение могла повлиять и ситуация с коронавирусом в регионе. В Челябинской области только недавно началось снижение суточного количество заболевших COVID-19. Недавно из-за очага инфекции в областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины за сутки заразилось более 200 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU