В Челябинске продадут бывший профилакторий тракторного завода

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:35:16+03:00

Сейчас в здании работают не только гостиница, но несколько компаний, школа и детсад. Фото: booking.com

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Спасаем предприятие: в Челябинске выставили на продажу здание бывшего профилактория «ЧТЗ-Уралтрак». Торги на необычную гостиницу в лесопарковой зоне начнутся 15 июля с начальной цены 331 миллиона рублей.

Сейчас в здании, помимо отеля, размещены кафе, частная школа, детский сад, а также офисы нескольких коммерческих компаний. По информации из документов, участок все еще принадлежит «ЧТЗ-Уралтрак».

Продажа также может быть связана с серьезными финансовыми проблемами. Только перед «Уралэнергосбытом» долг превысил 200 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU