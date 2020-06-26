В Челябинске продадут бывший профилакторий тракторного завода
Спасаем предприятие: в Челябинске выставили на продажу здание бывшего профилактория «ЧТЗ-Уралтрак». Торги на необычную гостиницу в лесопарковой зоне начнутся 15 июля с начальной цены 331 миллиона рублей.
Сейчас в здании, помимо отеля, размещены кафе, частная школа, детский сад, а также офисы нескольких коммерческих компаний. По информации из документов, участок все еще принадлежит «ЧТЗ-Уралтрак».
Продажа также может быть связана с серьезными финансовыми проблемами. Только перед «Уралэнергосбытом» долг превысил 200 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU