«Подходит для жизни с семьей»: новичок «Трактора» Роман Вилл рассказал, почему выбрал Челябинск

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:41:40+03:00

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Оказалось, что новичок «Трактора» Роман Вилл познакомился с Россией еще в детстве. В интервью, опубликованном на официальном сайте клуба, он рассказал, что в семь лет пару недель гостил в Москве: здесь его дедушка работал в Чешском доме. А отец вообще учился в нашей стране.

— Нам всем очень нравилось здесь, и теперь я рад, что смогу вернуться уже вместе с семьей. Планирую оставаться здесь как можно дольше, — рассказал в своем интервью Роман Вилл.

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Чешский голкипер станет третьим легионером из этой страны. В составе «Трактора» сейчас заявлены его соотечественники. Они уже рассказали Роману про Челябинск.

— Томаш [Гика] и Лукаш [Седлак] отметили, что Челябинск прекрасно подходит для жизни с семьей. У меня жена и дочка, ей год и девять месяцев. Они рассказали, что здесь два чешских ресторана, отличный парк и вообще природа вокруг очень красивая. Уверен, что буду хорошо проводить время в Челябинске. Я приеду первым и немного обживусь, жена с дочкой прилетят сразу, как только откроют границы – поделился своими планами Роман Вилл.

Чех вспомнил и о своей самоизоляции, сказав, что первые шаги, которые предприняло правительство его страны, были жесткими — нужно было соблюдать строгий карантин. Но это оказалось очень действенным, и ситуация «становится лучше и лучше». Но такие ограничения позволили больше побыть с семьей. Однако, последний месяц он еще активнее занимается со своим тренером по физподготовке.

Роман Вилл также заявил, что будет изучать русский язык и к концу сезона намерен пройти начальный уровень. Так было в Швеции, где он после первого года уже вполне мог общаться с местными игроками.

Хоккеист заключил контракт с «медведями» на два года. До этого 28-летний голкипер успел сыграть один матч в НХЛ, защищать ворота шведского клуба, выиграть серебро чемпионата Чехии, в прошлом сезоне стать лучшим вратарем чешской лиги и попробовать свои силы в молодежной и национальной сборной своей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU