Погода в Челябинске на выходные 27 и 28 июня 2020: выбирайте, какой из дней лучше
Нынешние выходные не порадуют горожан щедрым теплом. В городе будет солнечно, но ощущение, что уже пришла осень. И оно не покинет нас до конца месяца. Так какой же будет погода в Челябинске 27 и 28 июня 2020 года.
По прогнозам синоптикам Челябинского гидрометцентра, в субботу воздух прогреется до +17...+19 градусов. Ветерок в городе небольшой, облачность переменная. Осадки могут быть, но практически незаметные — больших хлопот они не доставят. Можно смело планировать прогулки на свежем воздухе.
В воскресенье немного теплее: в Челябинске уже до +21, но будут свои нюансы. Небо затянется облаками, в городе усилится ветер, иногда его порывы будут довольно сильными. Синоптики обещают на этот день кратковременный дождь и грозы.
Лето в город вернется, но к середине следующей недели.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU