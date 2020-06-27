Погода в Челябинске на выходные 27 и 28 июня 2020: выбирайте, какой из дней лучше

27 Июнь 2020 2020-06-27T05:09:51+03:00

Какой будет погода в Челябинске 27 и 28 июня 2020 года

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Нынешние выходные не порадуют горожан щедрым теплом. В городе будет солнечно, но ощущение, что уже пришла осень. И оно не покинет нас до конца месяца. Так какой же будет погода в Челябинске 27 и 28 июня 2020 года.

По прогнозам синоптикам Челябинского гидрометцентра, в субботу воздух прогреется до +17...+19 градусов. Ветерок в городе небольшой, облачность переменная. Осадки могут быть, но практически незаметные — больших хлопот они не доставят. Можно смело планировать прогулки на свежем воздухе.

В воскресенье немного теплее: в Челябинске уже до +21, но будут свои нюансы. Небо затянется облаками, в городе усилится ветер, иногда его порывы будут довольно сильными. Синоптики обещают на этот день кратковременный дождь и грозы.

Лето в город вернется, но к середине следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU