«Даже лук так тонко не нарежу»: Магнитогорск смеется над роллами от местного суши-повара

27 Июнь 2020 2020-06-27T05:48:31+03:00

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Жительница Магнитогорска Лили Орлова выложила в социальные сети фотографии роллов, купленных в крупном торговом центре. Съесть на месте продукцию местных производителей не получилось. Коробку с яствами девушка привезла домой. А когда открыла — не удержалась и выложила фотографии своей покупки на всеобщее обозрение.

Суши-повар в тот день явно был не в ударе. Роллы были закручены кое-как да еще и порезаны неравномерно: одни кусочки довольно толстые, другие — тонкие и кривые.

— Я даже лук так тонко не режу! — рассказала КП-Челябинск Лили. — По вкусу роллы нормальные, но в самом крайнем куске не оказалось кусочка курицы...

Да и курицы по краям не оказалось. Фото: Лили Орлова.

Фотографии девушки вызвали бурное обсуждение в социальных сетях.

— Повар тоже художник — он так видит.

— Никак мачете рубили! — веселятся в сетях горожане.

Заметили публикацию и в самом заведении, где готовили суши.

— Жаль, что вы не обратились на горячую линию для решения вопроса. Мы приносим свои извинения. Здесь явная ошибка повара, и мы готовы все исправить, — пообещали Лили.

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ИСТОЧНИК KP.RU