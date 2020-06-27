Зараженные коронавирусом в Челябинской области на 27 июня 2020 года: прирост вновь идет на сотни
По последним данным на утро 27 июня, в Челябинской области вновь большой прирост зараженных коронавирусом. Опасное заболевание обнаружено у 157 человек.
Не обошлось и без летальных случаев. За сутки умерли два пациента, у которых помимо других заболеваний был обнаружен COVID-19. По данным минздрава региона, скончалась 64-летняя женщина, страдающая сахарным диабетом. У 61-летнего мужчины помимо коронавируса было онкологическое заболевание.
— В регионе подтверждены 7139 случаев заболевания COVID-19, сейчас с вирусом борются 3009 человек, — прокомментировали в минздраве.
Инфографика: коронавирус74.рф
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ИСТОЧНИК KP.RU
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