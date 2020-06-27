В Челябинске грузовую компанию оштрафовали за подкуп менеджера торговой сети

27 Июнь 2020 2020-06-27T08:51:06+03:00

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В Челябинске грузовой компании придется заплатить крупный штраф за взятку. Деньги передавались торговой сети за сотрудничество.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, нарушение было выявлено после проверки в Металлургическом районе.

— Установлено, что директор коммерческой организации, осуществляющей грузоперевозки, в период 2017-2019 гг передал руководителю отдела службы логистики одной из торговых сетей вознаграждение за дальнейшую возможность работать на постоянной основе, — прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Постановлением мирового судьи компании назначили наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU