Вице-губернатор Челябинской области, ушедший на самоизоляцию, получил результаты анализа на COVID
Вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин, курирующий внутреннюю политику, получил результат анализа на коронавирус. Он оказался отрицательным. Об этом сообщил сам заместитель главы региона.
— У нескольких сотрудников правительства Челябинской области был диагностирован коронавирус. Вчера пришли результаты моих анализов. Отрицательные. Здоров, — написал Векшин.
Он пожелал коллегам выздоровления, но напомнил о том, что расслабляться рано.
— Мы обязательно победим этот вирус. А пока нашими верными спутниками должны быть маски и санитайзеры, — добавил заместитель губернатора.
Вчера, 26 июня, Анатолий Векшин объявил, что уходит на самоизоляцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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