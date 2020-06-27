Вице-губернатор Челябинской области, ушедший на самоизоляцию, получил результаты анализа на COVID

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:56:33+03:00

Первый анализ у Анатолия Векшина оказался отрицательным. Фото: Анатолий Векшин/Facebook.com

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Вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин, курирующий внутреннюю политику, получил результат анализа на коронавирус. Он оказался отрицательным. Об этом сообщил сам заместитель главы региона.

— У нескольких сотрудников правительства Челябинской области был диагностирован коронавирус. Вчера пришли результаты моих анализов. Отрицательные. Здоров, — написал Векшин.

Он пожелал коллегам выздоровления, но напомнил о том, что расслабляться рано.

— Мы обязательно победим этот вирус. А пока нашими верными спутниками должны быть маски и санитайзеры, — добавил заместитель губернатора.

Вчера, 26 июня, Анатолий Векшин объявил, что уходит на самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU