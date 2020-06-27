2020-06-27T16:04:51+03:00
Происшествия

Южноуралец, на которого наехала маршрутка с людьми, скончался в больнице

В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД
Сергей ГРУШАКОВ
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Пострадавший получил травму головы. Фото: Подслушано Троицк/vk.comПострадавший получил травму головы. Фото: Подслушано Троицк/vk.com
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В Челябинской области после столкновения с маршруткой скончался пешеход. Мужчина получил множественные травмы и был доставлен в больницу.

ДТП произошло 25 июня в Троицке на перекрестке улиц Гагарина и Малышева. Водитель 21 маршрутки наехал на 56-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В салоне в это время находились пассажиры.

Тогда очевидцы ДТП разделились на два лагеря: одни заявляли, что водитель в момент столкновения отвлекся на телефон, потому не успел заметить пешехода и вовремя затормозить, вторые уверяли, что пешехода резко двинулся с места.

Пострадавший получил травму головы. Его доставили в больницу, но спасти не удалось. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается Госавтоинспекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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