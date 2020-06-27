Южноуралец, на которого наехала маршрутка с людьми, скончался в больнице

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:04:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области после столкновения с маршруткой скончался пешеход. Мужчина получил множественные травмы и был доставлен в больницу.

ДТП произошло 25 июня в Троицке на перекрестке улиц Гагарина и Малышева. Водитель 21 маршрутки наехал на 56-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В салоне в это время находились пассажиры.

Тогда очевидцы ДТП разделились на два лагеря: одни заявляли, что водитель в момент столкновения отвлекся на телефон, потому не успел заметить пешехода и вовремя затормозить, вторые уверяли, что пешехода резко двинулся с места.

Пострадавший получил травму головы. Его доставили в больницу, но спасти не удалось. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается Госавтоинспекция.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU