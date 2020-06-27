На Челябинскую область обрушатся дожди и сильный ветер
В Челябинской области еще на сутки продлевается неблагоприятный прогноз. Ухудшение погодных условий ожидается завтра, 28 июня. Об этом предупредили в ГУ МЧС региона.
По данным Челябинского гидрометеоцентра, 28 июня в большинстве районов области пройдут грозы, дожди, град, ожидаются также порывы ветра до 23 м/с.
— В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, — прокомментировали в МЧС.
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До конца июня в Челябинске будет холодно. Зато июль еще подарит нам настоящее лето (прогноз на месяц).
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ИСТОЧНИК KP.RU