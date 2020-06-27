В центре Челябинска мотоциклист врезался в ограждение

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:35:29+03:00

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В центре Челябинска мотоциклист пробил ажурное металлическое ограждение. По словам очевидцев, водитель «споткнулся» о крышку люка и потерял управление.

Авария произошла в центре города на площади Революции. Мотоциклист ехал по улице Цвиллинга и чуть не вылетел за пределы проезжей части.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/787449" frameborder="0"></iframe> В Челябинске мотоциклист врезался в ограждение остановки.Автор: Ирина Фадюшина

— Только загорелся зеленый, поэтому скорость была небольшая. Мотоциклист наехал на колодец, соскользнул с него и врезался в ограждение, — рассказали очевидцы.

Мотоциклист наехал на люк и потерял управлениеФото: Ирина ФАДЮШИНА

Пробита одна секция. Сам водитель получил травмы — перелом ноги и ушиб спины. На место вызвали сотрудников ГИБДД и скорую помощь.

Водитель получил травмыФото: Ирина ФАДЮШИНА

К счастью, из прохожих никто не пострадалФото: Ирина ФАДЮШИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU