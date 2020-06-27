В центре Челябинска мотоциклист врезался в ограждение
В центре Челябинска мотоциклист пробил ажурное металлическое ограждение. По словам очевидцев, водитель «споткнулся» о крышку люка и потерял управление.
Авария произошла в центре города на площади Революции. Мотоциклист ехал по улице Цвиллинга и чуть не вылетел за пределы проезжей части.
В Челябинске мотоциклист врезался в ограждение остановки.Автор: Ирина Фадюшина
— Только загорелся зеленый, поэтому скорость была небольшая. Мотоциклист наехал на колодец, соскользнул с него и врезался в ограждение, — рассказали очевидцы.
Мотоциклист наехал на люк и потерял управлениеФото: Ирина ФАДЮШИНА
Пробита одна секция. Сам водитель получил травмы — перелом ноги и ушиб спины. На место вызвали сотрудников ГИБДД и скорую помощь.
Водитель получил травмыФото: Ирина ФАДЮШИНА
К счастью, из прохожих никто не пострадалФото: Ирина ФАДЮШИНА
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ИСТОЧНИК KP.RU