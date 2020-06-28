2020-06-28T08:28:58+03:00
Общество

Челябинский студент стал одним из лучших в номинации «Общественная деятельность» на Всероссийском онлайн-выпускном.

Во время учебы он занимался организацией крупных мероприятий в области
Ангелина ЗАКИРОВА
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Выпускника из Челябинска отметили на Всероссийском онлайн-выпускном. Фото: пресс-служба министерства науки и высшего образования РФВыпускника из Челябинска отметили на Всероссийском онлайн-выпускном. Фото: пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ
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Алексея Косарева, выпускника Национального исследовательского университета ЮУрГУ, отметили в номинации «Общественная деятельность» на Всероссийском онлайн-выпускном. Об этом сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования.

За время учебы Алексей успел поучаствовать в организации Кубока губернатора Челябинской области по танцевальному спорту, молодежного фестиваля Челябинской области 2019 #МОЛФЕСТ74, XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, Всероссийский конкурс молодежных проектов от Федерального агентства по делам молодежи, также заявка выпускника стала победной на конкурсе фонда президентских грантов от имени первичной профсоюзной организации ЮУрГУ.

За свою активную деятельность он получил благодарность местного замминистра по образованию и министра экономического развития за вклад в организацию ознакомительной встречи глав регионов стран ШОС в декабре 2018 года.

— Алексей Косарев — победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов для физических лиц 2019 года от «Росмолодежи», а также призер конкурса «Студенческий лидер Челябинской области 2019», — добавили в пресс-службе министерства науки и высшего образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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