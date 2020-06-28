2020-06-28T08:35:15+03:00
Общество

Пятилетняя девочка из Челябинской области побила рекорд по приседаниям на одной ноге

Юная спортсменка попала в книгу Рекордов России
Ангелина ЗАКИРОВА
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Юная гимнастка из Магнитогорска установила новый рекорд. Фото: пресс-службе Книги рекордов РоссииЮная гимнастка из Магнитогорска установила новый рекорд. Фото: пресс-службе Книги рекордов России
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Елизавета Маркова, 5-летняя спортсменка из Магнитогорска, продолжает устанавливать новые рекорды, сидя на карантине. В этот раз девочка сделала 27 приседаний на одной ноге за минуту и попала на страницы Книги рекордов России. Результат зарегистрировали 11 июня.

Спортивные заслуги юной гимнастки отмечали три раза за последнии два месяца.

Напомним, в апреле Лиза побила другой рекорд, она сделала 24 переворота за 60 секунд. Также девочка смогла отжаться 48 раз за то же время.

Наибольшее количество переворотов вперед на две ноги за 1 минуту (девочки, 5лет).Наибольшее количество переворотов вперед на две ноги за 1 минуту (девочки, 5лет)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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