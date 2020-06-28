Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 июня 2020: 152 новых случая

28 Июнь 2020 2020-06-28T09:30:44+03:00

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Минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавиусом в Челябинской области. На утро 28 июня в регионе зарегистрировали 152 новых случая. Под наблюдением врачей остаются 3086 пациентов.

За прошедшие сутки из больницы выписали еще 72 человека, всего 4022 жителей Южного Урала переболели COVID-19.

За день погибло 3 человека. По мимо коронавируса зараженные страдали от других серьезных заболеваний: у 43-летней пациентки был хронический пиелонефрит с исходом в нефросклероз и хроническая почечная недостаточность, у 83-летнего пациента — сахарный диабет и хроническая болезнь почек, и хронический лимфолейкоз у 76-летней женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU