«Резко начало долбить»: в Челябинске прошел сильный град
Сегодня, 28 июня, в Челябинске прошел сильный град. Очевидцы говорят, что все началось внезапно: пошел дождь, и следом ударил град. Но стихия буйствовало всего пять минут, потом все затихло и выглянуло солнце. Свидетель снял непогоду на видео. На кадрах видно, как осадки барабанят по капоту автомобиля.
По центру города ударила стихия. Видео: Ирина Фадюшина.
— Это на проспекте Ленина в районе центрального рынка. Так резко началось все. Мы быстро прижались к обочине — как МЧС учит, потому что сильно начало долбить, — рассказала читательница КП-Челябинск.
Непогоду заметили и на Северо-Западе ЧелябинскаФото: Ирина ФАДЮШИНА
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ИСТОЧНИК KP.RU