«Резко начало долбить»: в Челябинске прошел сильный град

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:27:11+03:00

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Сегодня, 28 июня, в Челябинске прошел сильный град. Очевидцы говорят, что все началось внезапно: пошел дождь, и следом ударил град. Но стихия буйствовало всего пять минут, потом все затихло и выглянуло солнце. Свидетель снял непогоду на видео. На кадрах видно, как осадки барабанят по капоту автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/787500" frameborder="0"></iframe> По центру города ударила стихия. Видео: Ирина Фадюшина.

— Это на проспекте Ленина в районе центрального рынка. Так резко началось все. Мы быстро прижались к обочине — как МЧС учит, потому что сильно начало долбить, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Непогоду заметили и на Северо-Западе ЧелябинскаФото: Ирина ФАДЮШИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU