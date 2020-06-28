В Челябинске на Смолино заметили стаю черных утят
В Челябинске на озере Смолино горожане заметили очаровательную утиную семью. У хохлатой чернети, так называют этих пернатых, недавно вылупились птенцы.
Утиная семья привлекла внимание горожан. Фото: Анжелика Будкина
Челябинка Анжелика Будкина не смогла пройти мимо и сфотографировала утиную идиллию.
Фото: Анжелика Будкина
— Таких уток там много. Сейчас все с птенцами. Некоторые уже большие, другие еще совсем крохи. Не заметить их невозможно. На Смолино сейчас беби-бум всяких видов водоплавающих, — рассказала Анжелика Будкина.
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ИСТОЧНИК KP.RU