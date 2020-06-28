2020-06-28T15:22:32+03:00
Общество

Челябинец спас кота, застрявшего на крыше балкона

Животное просидело там два дня
Ангелина ЗАКИРОВА
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Наверно, соседи испугались больше, чем сам кот. Фото: Юрий ТарнакинНаверно, соседи испугались больше, чем сам кот. Фото: Юрий Тарнакин
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Челябинец заметил на козырьке соседнего балкона, который находится на четвертом этаже, кота. Пушистый альпинист сидел у самого края крыши, которая еще находится под наклоном. Мужчина спас кота, просто вытащив его рукой из квартиры.

Фото: Юрий Тарнакин

Фото: Юрий Тарнакин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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