Челябинец спас кота, застрявшего на крыше балкона
Животное просидело там два дня
Наверно, соседи испугались больше, чем сам кот. Фото: Юрий Тарнакин
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Челябинец заметил на козырьке соседнего балкона, который находится на четвертом этаже, кота. Пушистый альпинист сидел у самого края крыши, которая еще находится под наклоном. Мужчина спас кота, просто вытащив его рукой из квартиры.
Фото: Юрий Тарнакин
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ИСТОЧНИК KP.RU