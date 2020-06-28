Фотограф из Челябинска стал лучшим на международном конкурсе

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:33:20+03:00

Некоторые из конкурсных фотографий можно увидеть на Кировке. Фото: Максим Макаров

Его работы можно увидеть на Кировке

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Фотографа из Челябинска Максим Макаров стал лучшим на престижном международном конкурсе «BOKA PHOTO SALON PRINT 2020».

Фото: Максим Макаров

Он завоевал серебряную медаль FIAP Международной Федерации Фотографического Искусства и золотую медаль PSA Американского фотографического общества.

Фото: Максим Макаров

Классические портреты — настоящая страсть южноуральского фотографа, а главная изюминка в его снимках — это взгляд модели.

— Самое первое, что видят в классическом портрете, — это простота. Ничего не отвлекает зрителя: однородный фон, простая, не привлекающая внимания одежда, естественная поза модели. Но все только кажется простым. Главное в данном жанре это взгляд, и вот тут начинается сложность, — рассказал Максим Макаров.

Фото: Максим Макаров

Также фотографии с конкурса вывешены на прогулочной улице Кирова, где прохожие могут посмотреть на работы земляка.

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ИСТОЧНИК KP.RU