Фотограф из Челябинска стал лучшим на международном конкурсе
Фотографа из Челябинска Максим Макаров стал лучшим на престижном международном конкурсе «BOKA PHOTO SALON PRINT 2020».
Фото: Максим Макаров
Он завоевал серебряную медаль FIAP Международной Федерации Фотографического Искусства и золотую медаль PSA Американского фотографического общества.
Фото: Максим Макаров
Классические портреты — настоящая страсть южноуральского фотографа, а главная изюминка в его снимках — это взгляд модели.
— Самое первое, что видят в классическом портрете, — это простота. Ничего не отвлекает зрителя: однородный фон, простая, не привлекающая внимания одежда, естественная поза модели. Но все только кажется простым. Главное в данном жанре это взгляд, и вот тут начинается сложность, — рассказал Максим Макаров.
Фото: Максим Макаров
Также фотографии с конкурса вывешены на прогулочной улице Кирова, где прохожие могут посмотреть на работы земляка.
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ИСТОЧНИК KP.RU