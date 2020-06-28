2020-06-28T18:21:32+03:00
Общество

Два открытых перелома: в Челябинской области спасли «бэмби», попавшего под трактор

Маленький пациент пошел на поправку
Ангелина ЗАКИРОВА
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Детеныша отдали в добрые руки. Фото: https://vk.com/bionicavetДетеныша отдали в добрые руки. Фото: https://vk.com/bionicavet
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В Магнитогорске детеныш косули попал под трактор, который вышел на сенокос.

Его мама, испугавшись техники, тут же убежала, а «бэмби» инстинктивно прижался к земле. В результате у малыша пострадали три кончит, две из них с открыт переломом.

Фото: https://vk.com/bionicavet

Фото: https://vk.com/bionicavet

— Было решено максимально восстановить конечность. После операции малек тяжело выходил из наркоза. Начался отек легких. Были проведены все необходимые мероприятия для купирования этого состояния. Пришлось малыша брать на круглосуточный контроль и везти к себе домой. Всю ночь наш маленький пациент был в тяжелом состоянии, находился под капельницей, — рассказали в ветеринарной клинике «Бионика».

Уральский «бэмби» пошел на поправку, об этом говорит его аппетит, он с жадностью пьет козье молоко.

Детеныш косули пошел на поправку.

Животное забрала к себе женщина из села Супряк, она и привезла его на операцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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