Погода в Челябинске на 29 июня 2020 года: когда стихнет ветер и вернется тепло

28 Июнь 2020 2020-06-28T20:22:18+03:00

Не паркуйтесь завтра под деревьями. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рассказываем про погоду в Челябинске на 29 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

До макушки лета — июля — всего два дня, а на Южном Урале ветра и холод. Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинске 29 июня 2020 года.

Увы, но в лучшую сторону ничего не изменится. В ночь на понедельник в городе +6...+8 градусов, днем всего +13...+19 градусов.

Ночью в городе еще возможны дожди, днем синоптики не обещают существенных осадков.

Самое неприятное, что ожидает горожан в понедельник, это сильные порывы ветра. По возможности обходите старые деревья и не паркуйте под ними автомобили — может придавить упавшими ветками.

Если это случилось, телефоны экстренных служб: «101» и «112».

Хотя прогноз не так пессимистичен: к концу следующей недели в городе все-таки потеплеет до +28 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU