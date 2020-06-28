Погода в Челябинске на 29 июня 2020 года: когда стихнет ветер и вернется тепло
До макушки лета — июля — всего два дня, а на Южном Урале ветра и холод. Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинске 29 июня 2020 года.
Увы, но в лучшую сторону ничего не изменится. В ночь на понедельник в городе +6...+8 градусов, днем всего +13...+19 градусов.
Ночью в городе еще возможны дожди, днем синоптики не обещают существенных осадков.
Самое неприятное, что ожидает горожан в понедельник, это сильные порывы ветра. По возможности обходите старые деревья и не паркуйте под ними автомобили — может придавить упавшими ветками.
Если это случилось, телефоны экстренных служб: «101» и «112».
Хотя прогноз не так пессимистичен: к концу следующей недели в городе все-таки потеплеет до +28 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU