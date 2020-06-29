Больше микроавтобусов: в Челябинск приедут маршрутки из Рязани
Вслед за синими микроавтобусами: в Челябинск продолжают приезжать маршрутки из других городов. В этот раз новую партию привезли из Твери, а в скором времени в городе появится транспорт из Рязани.
Как сообщает КП-Рязань с ссылкой на учредителя ООО «Консул» Сергея Вербовского, новые белые автобусы были оформлены в лизинг. Всего их 21. В скором времени, они начнут курсировать по улицам города.
— Автобусы мы пригнали из Твери, они оформлены в лизинг. Работать транспорт будет в Челябинске. Планируем привезти еще партию из Рязани. Сколько — пока не будем уточнять, — рассказал предприниматель.
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ИСТОЧНИК KP.RU