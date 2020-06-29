2020-06-29T07:29:43+03:00
Общество

«Челябметрострой» устраивает массовые увольнения сотрудников

Ранее обслуживать туннели метрополитена позвали другого подрядчика
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Компания занималась недостроем почти 30 лет Фото: Евгений ХажейКомпания занималась недостроем почти 30 лет Фото: Евгений Хажей
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Компания «Челябметрострой», которая последние 30 лет занималась строительством и обслуживанием пускового участка метро в Челябинске, планирует уволить большое количество сотрудников. Всего подрядчик уволит более 170 работников.

Цифры стали известны благодаря главному управлению по труду и занятости населения Челябинской области. Предварительно, увольнения сотрудников планируют завершить к сентябрю 2020 года.

Массовые сокращения могут быть связаны с недавней сменой подрядчика для обслуживания построенных туннелей. В мае 2020 года торги вместо «Челябметростроя» выиграла екатеринбургская компания «Спецпоземстрой», которая предложила более низкую цену.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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