«Челябметрострой» устраивает массовые увольнения сотрудников

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:29:43+03:00

Компания занималась недостроем почти 30 лет Фото: Евгений Хажей

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Компания «Челябметрострой», которая последние 30 лет занималась строительством и обслуживанием пускового участка метро в Челябинске, планирует уволить большое количество сотрудников. Всего подрядчик уволит более 170 работников.

Цифры стали известны благодаря главному управлению по труду и занятости населения Челябинской области. Предварительно, увольнения сотрудников планируют завершить к сентябрю 2020 года.

Массовые сокращения могут быть связаны с недавней сменой подрядчика для обслуживания построенных туннелей. В мае 2020 года торги вместо «Челябметростроя» выиграла екатеринбургская компания «Спецпоземстрой», которая предложила более низкую цену.

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ИСТОЧНИК KP.RU