«Челябметрострой» устраивает массовые увольнения сотрудников
Компания «Челябметрострой», которая последние 30 лет занималась строительством и обслуживанием пускового участка метро в Челябинске, планирует уволить большое количество сотрудников. Всего подрядчик уволит более 170 работников.
Цифры стали известны благодаря главному управлению по труду и занятости населения Челябинской области. Предварительно, увольнения сотрудников планируют завершить к сентябрю 2020 года.
Массовые сокращения могут быть связаны с недавней сменой подрядчика для обслуживания построенных туннелей. В мае 2020 года торги вместо «Челябметростроя» выиграла екатеринбургская компания «Спецпоземстрой», которая предложила более низкую цену.
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ИСТОЧНИК KP.RU