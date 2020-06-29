Ограничение движения в Челябинске: дорожные работы на Меридиане и ремонт газопровода в двух районах

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:00:04+03:00

Где вводится ограничение движения в Челябинске на этой неделе

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С понедельника, 29 июня, будет ограничено движение на автодороге Меридиан. На участке от улицы Игуменка вдоль Копейского шоссе будут укладывать новый асфальт. Ограничение будет действовать до 3 июля, сообщают в пресс-службе администрации города.

До конца месяца из-за ремонта газопроводов перекрывают движение на двух участках. В Ленинском районе — от Суркова, 4 до Батумской, 15а, а также на участке между домами 15 и 15-А на Батумской. В Курчатовском районе нельзя проехать по улице Островского в районе домов 69 и 71, а так же у дома 38-А.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU