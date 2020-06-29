Челябинцев, попадающих в больницы, будут тестировать на коронавирус
Все на тестирование: у всех челябинцев, которые будут госпитализированы в больницы, будут брать анализы на COVID-19. Как отмечает глава горздрава Наталья Горлова, тесты будут брать вне зависимости от диагноза.
— Мы получили тест-системы, будем проверять всех пациентов — как плановых, так и экстренных, это поможет остановить заносы и вспышечные заболевания в учреждениях, которые не работают с COVID-19, — рассказала Наталья Горлова.
Вероятно это может быть связано с недавней вспышкой коронавируса в областном центре онкологии и ядерной медицины. Тогда положительные тесты на COVID-19 получили более 100 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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