Челябинцев, попадающих в больницы, будут тестировать на коронавирус

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:34:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Все на тестирование: у всех челябинцев, которые будут госпитализированы в больницы, будут брать анализы на COVID-19. Как отмечает глава горздрава Наталья Горлова, тесты будут брать вне зависимости от диагноза.

— Мы получили тест-системы, будем проверять всех пациентов — как плановых, так и экстренных, это поможет остановить заносы и вспышечные заболевания в учреждениях, которые не работают с COVID-19, — рассказала Наталья Горлова.

Вероятно это может быть связано с недавней вспышкой коронавируса в областном центре онкологии и ядерной медицины. Тогда положительные тесты на COVID-19 получили более 100 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU