2020-06-29T08:34:56+03:00
Общество

Челябинцев, попадающих в больницы, будут тестировать на коронавирус

Подобное решение поможет избежать новых вспышек
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Для этого закуплены специальные экспресс-тестыДля этого закуплены специальные экспресс-тестыФото: Валентина ВАГАНОВА
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Все на тестирование: у всех челябинцев, которые будут госпитализированы в больницы, будут брать анализы на COVID-19. Как отмечает глава горздрава Наталья Горлова, тесты будут брать вне зависимости от диагноза.

— Мы получили тест-системы, будем проверять всех пациентов — как плановых, так и экстренных, это поможет остановить заносы и вспышечные заболевания в учреждениях, которые не работают с COVID-19, — рассказала Наталья Горлова.

Вероятно это может быть связано с недавней вспышкой коронавируса в областном центре онкологии и ядерной медицины. Тогда положительные тесты на COVID-19 получили более 100 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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