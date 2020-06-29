Спасибо Конституции: на этой неделе у южноуральцев будет дополнительный выходной
1 июля состоится голосование за поправки в основной закон страны
Проголосовать можно уже сейчас. Фото: избирком Челябинской области
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Эта неделя для южноуральцев будет короткой. 1 июля — выходной день, так как пройдет всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Те, кто будет работать, получат оплату в двойном размере. Также за работу 1 июля можно получить день отдыха.
Всего на территории Челябинской области работает 2 304 избирательных участка. Проголосовать на своем участке можно в любое удобное время с 8 до 20:00 в период с 25 июня по 1 июля включительно!
ИСТОЧНИК KP.RU
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