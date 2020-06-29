Спасибо Конституции: на этой неделе у южноуральцев будет дополнительный выходной

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:53:44+03:00

Проголосовать можно уже сейчас. Фото: избирком Челябинской области

Изменить размер текста: A A

Эта неделя для южноуральцев будет короткой. 1 июля — выходной день, так как пройдет всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Те, кто будет работать, получат оплату в двойном размере. Также за работу 1 июля можно получить день отдыха.

Всего на территории Челябинской области работает 2 304 избирательных участка. Проголосовать на своем участке можно в любое удобное время с 8 до 20:00 в период с 25 июня по 1 июля включительно!

ИСТОЧНИК KP.RU