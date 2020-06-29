2020-06-29T08:53:44+03:00
Политика

Спасибо Конституции: на этой неделе у южноуральцев будет дополнительный выходной

1 июля состоится голосование за поправки в основной закон страны
Сергей ГРУШАКОВ
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Проголосовать можно уже сейчас. Фото: избирком Челябинской областиПроголосовать можно уже сейчас. Фото: избирком Челябинской области
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Эта неделя для южноуральцев будет короткой. 1 июля — выходной день, так как пройдет всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Те, кто будет работать, получат оплату в двойном размере. Также за работу 1 июля можно получить день отдыха.

Всего на территории Челябинской области работает 2 304 избирательных участка. Проголосовать на своем участке можно в любое удобное время с 8 до 20:00 в период с 25 июня по 1 июля включительно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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