2020-06-29T08:59:39+03:00
Общество

Наталья Котова осталась недовольна работой подрядчиков по уборке Челябинска

В некоторых районах города мусор лежит днями, а в других — стабильно убирается
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Раньше проблемы были с машинной уборкой - теперь с ручнойРаньше проблемы были с машинной уборкой - теперь с ручнойФото: Мила СТРИЖ
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Разберитесь с подрядчиком — именно такое поручение дала мэр Челябинска Наталья Котова во время обсуждения ручной уборки мусора в городе. По мнению градоначальницы, некоторым районам уделяют больше внимания, чем другим.

Так Наталья Котова осталась недовольна работой в Металлургическом и Курчатовском районе. Во время объездов, мэр обратила внимание, что людей, которых занимаются ручной уборкой, она практически не заметила, в то время как в Центральном районе все чисто.

— По Черкасской, мне кажется, вообще не убирают. Тот мусор, что лежал на Шоссе Металлургов, как лежал на прошлой неделе, так и лежит. В Центре я вижу, как «ручники» работают. Они идут, подбирают мусор. В отношении Металлругического и Курчатовского района разбирайтесь со «Строймеханизацией», — поручила Наталья Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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