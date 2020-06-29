Райффайзенбанк: миллениалы боятся, но берут ипотеку

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:03:43+03:00

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Почти 80% миллениалов, планирующих покупку недвижимости в ближайшее время, собираются приобретать ее в ипотеку. Это показало исследование Райффайзенбанка. В онлайн-опросе участвовали более двух тысяч человек в возрасте 24-38 лет из десяти крупных городов страны.

Большинство (64%) состоят в зарегистрированном браке, 21% на момент исследования были свободны от партнерских отношений. Ежемесячный доход 47% составляет 30-60 тыс. руб., меньше этого зарабатывает 37% респондентов.

Среди тех, кто отказывается от покупки в ипотеку, 32% боятся, что не смогут в будущем выплачивать кредит. При этом, несмотря на страхи, миллениалы все же активно пользуются ипотекой. Именно эта возрастная группа составляет большую часть кредитного портфеля Райффайзенбанка: в среднем 70% ипотечных выдач приходится именно на них.

Пандемия коронавируса и связанная с этим самоизоляция, возможно, повлияли на привлекательность загородной недвижимости. 20% миллениалов планируют в ближайшее время приобретать загородный дом или участок. При этом большинство (76%) все же отдают предпочтение квартире.

Если рассматривать квартиры комфорт-класса, то миллениалы берут ипотеку для их приобретения в 55% случаев. Наиболее популярный вид жилья в ипотеку — однокомнатная квартира средней площадью 38 кв.м. Первоначальный взнос также составляет 35% от стоимости жилья.

— Миллениалам часто приписывают инфантильность и невысокую финансовую грамотность. Однако, наш опыт взаимодействия с этой категорией клиентов показывает обратное. Они не нарушают графика платежей и часто досрочно гасят ипотеку, очень осторожно и взвешенно принимают долгосрочные решения. Ситуация пандемии оказалась очень показательной: снизилось количество заявок на 10-15% в этой возрастной группе. Люди не спешили увеличивать кредитную нагрузку в период неопределенности, — говорит Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

ИСТОЧНИК KP.RU