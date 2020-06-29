Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 29 июня 2020: продолжаем снижение

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:15:59+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области продолжает падать. По последним данным на утро 29 июня в регионе зарегистрировано 149 новых случая заражения инфекцией.

По данным областного минздрава, под медицинским наблюдением остаются 3196 пациентов. Количество зараженных за все время достигло 7440 человек. За прошедшие сутки из больниц выписано еще 36 выздоровевших от COVID-19.

За день погибло 3 человека: одна из них — 52-летняя пациентка — от ковидной пневмонии. У двух других умерших COVID-19 стал сопутствующим заболеванием.

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ИСТОЧНИК KP.RU