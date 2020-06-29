В Челябинской области осудили женщину, издевавшуюся над своими детьми

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:16:56+03:00

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Била кабелем от телевизора: в Челябинской области осудили жительницу Троицка, которая несколько месяцев издевалась над своими детьми. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, женщина наносила побои ударами ремнем, руками, крапивой и даже кабелем питания от телевизора, а также нередко душила детей. Кроме того, она не уделяла им достаточного внимания и не кормила их.

Женщину обвинили в истязании детей и неисполнении родительских обязательств. Горе-мать получила три года условного срока, а также еще три года испытательного срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU