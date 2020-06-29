В Челябинске Алексей Текслер разрешил работу летних веранд кафе и фитнес-клубов

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:26:56+03:00

В Челябинске открываются летние веранды и фитнес-центры. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В понедельник, 29 июня, губернатор Алексей Текслер распорядился смягчить режим ограничений, введенных на время эпидемии коронавирусной инфекции.

Разрешено работать летним кафе и открытым верандам, фитнес-центрам. Разрешена работа контактного подворья зоопарка на открытой территории.

Как уточняет пресс-служба губернатора, работа учреждений разрешается только при обеспечении соблюдения методических рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека.

Напомним, на минувшей неделе режим повышенной готовности в Челябинской области про решению Алексея Текслера продлен до 12 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU