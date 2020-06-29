ФАС признала рекламу несостоявшегося концерта Элджея в Челябинске незаконной

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:30:57+03:00

Изменить размер текста: A A

УФАС Челябинской области нашло нарушение в рекламе концерта Элджея, который так и не состоялся.

Дело в том, что на афишах было указано ограничение «16+» и «18+» одновременно, хотя мероприятие было предназначено только для совершеннолетних.

— В ходе рассмотрения дела выявлено, что согласно дизайн-макету афиши, возрастная категория данного концерта была определена «16+». Позднее организатором был изменен знак информационной продукции мероприятия с «16+» до «18+», — рассказали в пресс-службе УФАС Челябинской области.

Организаторы не удосужились заменить рекламные плакаты с неправильным цензом, за что теперь понесут ответственность.

— Однако после изменения возрастной категории организатором не были приняты меры по приведению размещенных рекламных плакатов в соответствие с действующим законодательством. Так, не был изменен знак информационной продукции на «18+» на рекламе, в том числе размещенной на афишной тумбе, — добавили в УФАС.

Ведомство планирует возбудить дело об административной отвественности в отношении организации РОО «ФСО «Спорт», которая занималась продвижением концерта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU