2020-06-29T10:30:57+03:00
Общество

ФАС признала рекламу несостоявшегося концерта Элджея в Челябинске незаконной

Промоутеров мероприятия привлекут к отвественности
Ангелина ЗАКИРОВА
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УФАС возбудит дело из-за рекламы несостоявшегося концерта. Фото: https://vk.com/eldzheyУФАС возбудит дело из-за рекламы несостоявшегося концерта. Фото: https://vk.com/eldzhey
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УФАС Челябинской области нашло нарушение в рекламе концерта Элджея, который так и не состоялся.

Дело в том, что на афишах было указано ограничение «16+» и «18+» одновременно, хотя мероприятие было предназначено только для совершеннолетних.

— В ходе рассмотрения дела выявлено, что согласно дизайн-макету афиши, возрастная категория данного концерта была определена «16+». Позднее организатором был изменен знак информационной продукции мероприятия с «16+» до «18+», — рассказали в пресс-службе УФАС Челябинской области.

Организаторы не удосужились заменить рекламные плакаты с неправильным цензом, за что теперь понесут ответственность.

— Однако после изменения возрастной категории организатором не были приняты меры по приведению размещенных рекламных плакатов в соответствие с действующим законодательством. Так, не был изменен знак информационной продукции на «18+» на рекламе, в том числе размещенной на афишной тумбе, — добавили в УФАС.

Ведомство планирует возбудить дело об административной отвественности в отношении организации РОО «ФСО «Спорт», которая занималась продвижением концерта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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