2020-06-29T10:31:45+03:00
Общество

Это нужно было сделать гораздо раньше: общественники поддержали обязательное тестирование челябинцев на коронавирус

Нововведение вступило в силу с сегодняшнего дня
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Фото: архив КП.Фото: архив КП.
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Понедельник в Челябинске начался с важной новости: абсолютно все пациенты, которых госпитализируют в челябинские больницы, отныне будут тестироваться на коронавирус. Анализ будут сдавать абсолютно все вне зависимости от диагнозов, с которым люди будут поступать в медицинские учреждения.

Общественники идею поддержали.

— То, что нужно было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда. Это, безусловно, поможет остановить заносы «ковида» в медучреждения. Скольких проблем удалось бы избежать, появись такая инициатива чуть раньше. И закрытия на дезинфекцию отделений в нескольких больницах, и очагового распространения по челябинскому онкологическому диспансеру, и спешной выписки оттуда контактных лиц на страх и риск, — комментируют авторы городского телеграмм-канала «Челябушка». — Возможно, суетиться с тестированием госпитализируемых надо было начинать с момента вспышки в Златоусте. Пора признать: вирус может оказаться где угодно, даже там, где не работают с ковидными пациентами и строго соблюдают профилактику.

Напомним, на утро 29 июня в Челябинской области зарегистрировано 149 новых случая заражения инфекцией. По данным областного минздрава, под медицинским наблюдением остаются 3196 пациентов. Количество зараженных за все время достигло 7440 человек. За прошедшие сутки из больниц выписано еще 36 выздоровевших от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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