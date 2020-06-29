2020-06-29T17:54:24+03:00
Спорт

Уехал в НХЛ — плати: хоккеистов из Челябинска обяжут вернуть деньги родной спортшколе

Обсуждаем новые поправки с экспертом [мнение]
Алексей МИКУШИН
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Даже начинающие спортсмены должны знать, что их ждет в будущемДаже начинающие спортсмены должны знать, что их ждет в будущемФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Рвануть в НХЛ или другую иностранную профессиональную лигу станет проблематичнее. Родная спортшкола вкладывала в юного атлета деньги, растила, закаляла, тренировала, воспитывала силу воли, характер, и кто-то должен все это компенсировать. Примерно так рассуждали чиновники, внося проект изменений в закон о спорте.

Чего ждать челябинскому «Трактору» после эпидемии коронавируса, — эксперт Марк Винницкий

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Если коротко, спортсмен уезжает выступать за профессиональный клуб за рубеж, то он должен выплатить компенсацию той организации (спортивной школе, клубу), где он тренировался и соревновался. Специалисты сразу же отметили, что эти изменения будут касаться в первую очередь хоккеистов.

По словам бывшего директора ХК «Трактор», хоккейного эксперта Марка Винницкого такие денежные компенсации спортшкола получала и раньше. Со всеми перспективными игроками «Трактор» заключал и заключает контракты, уже с 13-14-летнего возраста. По таким соглашениям за хоккеиста, если он переходит в систему другого клуба, его родной клуб должен получать компенсацию. Но все эти договоренности были только на уровне отдельных спортшкол и клубов. А таких хоккейных школ у нас в области наберется минимум с десяток.

— Эта инициатива минспорта, думаю, призвана привести все к единому знаменателю. Уехал в другой клуб — заплати компенсацию. Правда, в проекте пишут, что эту компенсацию должен платить сам спортсмен. Но не исключено, что эти деньги спортшколе и клубу будут платить его новые работодатели. Кроме того, еще не ясен порядок расчета и выплаты такой компенсации. Говорят, он будет определяться в отношении каждого вида спорта, — отметил Марк Винницкий.

Кстати, такой проект минспорта вполне вписывается в общую концепцию федеральных властей, касающуюся предотвращения эмиграции из страны высококлассных специалистов.

Впрочем, далеко не спортшколой единой. Мамы и папы вкладывают много сил и средств в воспитание юных хоккеистов. Поездки на тренировочные сборы, соревнования иногда частично, а иногда и полностью оплачиваются из родительского кармана. Такие вложения не просто для общего физического развития, а в надежде, что чадо будет блистать за океаном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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