В Челябинский суд передали дело о халатности при ремонте памятника Ленину

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:04:13+03:00

Экспертиза показала, что ремонт за 15 млн рублей был сделан некачественно. Фото: chel.kp.ru

Изменить размер текста: A A

Прокуратура передала в суд Центрального района уголовное дело против директора МБУ «Центр историко-культурного наследия» Юлии Красновой, обвиняемой в халатности при контроле за реставрацией памятника Ленину.

— Установлено, что директором муниципального учреждения в соответствии с муниципальным контрактом организовано проведение ремонтных работ объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину». В текст контракта не были включены положения об особенностях приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ремонтом монумента занималась организация ООО «Реком», не имевшая лицензии и разрешения на работу по сохранению объектов культурного наследия.

После реконструкции, в ноябре 2018 года, Краснова приняла обновленный памятник и подписала соотвествующие акты. Подрядчикам выплатили почти 15 млн рублей за их услуги. Потом директор заключила контракт с другой организацией, но исключила ряд работ, предусмотренных сметой.

После экспертизы стало очевидно, что ремонт выполнен некачественно, с нарушением требований ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Бюджету администрации Челябинска халатность Красновой обошлась в 1,5 млн рублей.

— Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г.Челябинска с ходатайством следователя о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, — добавили в областной прокуратуре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU