2020-06-29T12:04:13+03:00
Общество

В Челябинский суд передали дело о халатности при ремонте памятника Ленину

Обвиняемая может отделаться штрафом
Ангелина ЗАКИРОВА
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Экспертиза показала, что ремонт за 15 млн рублей был сделан некачественно. Фото: chel.kp.ruЭкспертиза показала, что ремонт за 15 млн рублей был сделан некачественно. Фото: chel.kp.ru
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Прокуратура передала в суд Центрального района уголовное дело против директора МБУ «Центр историко-культурного наследия» Юлии Красновой, обвиняемой в халатности при контроле за реставрацией памятника Ленину.

— Установлено, что директором муниципального учреждения в соответствии с муниципальным контрактом организовано проведение ремонтных работ объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину». В текст контракта не были включены положения об особенностях приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ремонтом монумента занималась организация ООО «Реком», не имевшая лицензии и разрешения на работу по сохранению объектов культурного наследия.

После реконструкции, в ноябре 2018 года, Краснова приняла обновленный памятник и подписала соотвествующие акты. Подрядчикам выплатили почти 15 млн рублей за их услуги. Потом директор заключила контракт с другой организацией, но исключила ряд работ, предусмотренных сметой.

После экспертизы стало очевидно, что ремонт выполнен некачественно, с нарушением требований ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Бюджету администрации Челябинска халатность Красновой обошлась в 1,5 млн рублей.

— Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г.Челябинска с ходатайством следователя о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, — добавили в областной прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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