На челябинца завели уголовное дело за распространение в соцсетях фотографий несовершеннолетней

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:17:41+03:00

Ему грозит штраф в миллион рублей или 240 часов обязательных работ

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Прокуратура Челябинска передала в суд Центрального района уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, обвиняемого в клевете. Челябинец опубликовал в соцсетях фото несовершеннолетней девочки с непристойными надписями.

— По версии следствия мужчина в мае 2019 года с домашнего компьютера при помощи графического редактора на имеющуюся у него фотографию несовершеннолетней нанес слова и выражения непристойного характера, затем произвел монтаж видеозаписи с использованием фотографии несовершеннолетней и сообщением о вступлении в интимную близость с неустановленным лицом, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

За клевету ему грозит штраф в миллион рублей либо 240 часов обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU